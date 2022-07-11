Казачий атаман погиб во время тренировочного боя на саблях

В Подмосковье во время тренировочного боя на саблях погиб 57-летний атаман казачьих войск Сергей Капитонов, сообщает Baza.

Тренировка проходила в районе города Истра.

Капитонов неудачно зашёл за спину своего 64-летнего спарринг-партера, который в итоге случайно вонзил ему саблю в грудь. От полученной травмы атаман скончался на месте.

Telegram-канал 112 отмечает, что следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Фигурант находится под подпиской о невыезде.