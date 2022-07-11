Казачий атаман погиб во время тренировочного боя на саблях
Возбуждено уголовное дело
11 июля 2022, 23:16, Никита Черников
В Подмосковье во время тренировочного боя на саблях погиб 57-летний атаман казачьих войск Сергей Капитонов, сообщает Baza.
Тренировка проходила в районе города Истра.
Капитонов неудачно зашёл за спину своего 64-летнего спарринг-партера, который в итоге случайно вонзил ему саблю в грудь. От полученной травмы атаман скончался на месте.
Telegram-канал 112 отмечает, что следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
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