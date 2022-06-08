Казахстанский убийца скрывался на Алтае 15 лет

Полицейские из Павлодара вместе со своими алтайскими коллегами провели операцию по захвату разыскиваемого в Казахстане преступника, сообщает сайт polisia.kz.

О задержанном известно, что в феврале 2007 года в Павлодаре на улице Исиналиева возле ночного заведения он из огнестрельного оружия выстрелил в человека, который скончался от полученных ран. После этого подозреваемый покинул родной город и был объявлен в розыск. Тогда ему было 25 лет.

На Алтае мужчина сумел изменить свои фамилию, имя и отчество, но все-таки попал в поле зрения оперативников спустя полтора десятка лет.

Новости

Происшествия Жительница Алтайского края зарезала мужа, любившего выпить и распускать руки

Пока задержанный находится в следственном изоляторе Барнаула, казахстанские полицейские ждут разрешения на его экстрадицию на родину.

Напомним, что накануне по подозрению в убийстве мужчины и поджоге его машины была задержана рубцовчанка.