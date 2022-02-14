Кемеровчанина осудят за смертельный наезд на 16-летнюю девушку в Бийском районе

33-летнего жителя Кемеровской области осудят за наезд на 16-летнюю девушку, который произошёл в одном из сёл Бийского района. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, следователи установили, что в ноябре 2021 года обвиняемый, уже лишённый прав и будучи пьяным, наехал на подростка и скрылся с места преступления, не оказав потерпевшей помощи.

Отмечается, что мужчина проявил небрежность и не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки своего транспортного средства. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Бийского района обвинительным заключением направлено в суд.