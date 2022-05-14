Ким Чен Ын назвал распространение ковида в КНДР крупнейшим потрясением в истории страны

Северная Корея столкнулась с крупнейшим потрясением с момента её основания, заявил глава республики Ким Чен Ын, говоря о распространении коронавируса в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство ЦТАК.

«Генеральный секретарь заявил, что в то время как по всему миру ситуация с распространением нового коронавируса серьёзная, можно называть распространение и в нашей стране этого зловредного инфекционного заболевания крупнейшим потрясением с момента её основания», — сообщило агентство.

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Он отметил, что республика сможет преодолеть кризис, если власти сосредоточатся на реализации антиковидных мер, а также будут поддерживать организованность и контроль и усилят борьбу с инфекцией.

Как отмечают «Известия» со ссылкой на агентство Yonhap, за минувшую пятницу, 13 мая, в КНДР выявили 17 400 случаев COVID-19, 21 человек скончался.

Ранее в Москве заявили о готовности помочь Северной Корее в борьбе с коронавирусом.