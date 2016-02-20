Кит заплыл в один из каналов Венеции и потопил лодку с человеком

Фото: neskuchno-news.com

В одном из каналов Венеции жители обнаружили кита. Как пишет портал "Нескучные новости", животное, вероятнее всего, сбило с "курса" глобальное потепление, и вместо Северной Атлантики его через Гибралтар занесло в Средиземное море.

Нечто подобное произошло во время Второй мировой войны – тогда кит тоже оказался у берегов Венеции, правда, был пойман и съеден местными жителями.

На этот раз животное осталось живо, но доставило горожанам немало хлопот: кит потопил несколько лодок, в результате чего погиб один из пассажиров перевернутой его хвостом гондолы.

В итоге экологи заставили кита следовать за сонаром, установленным на небольшом исследовательском судне, и вывели из города.