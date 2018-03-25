Клубы дыма и языки пламени: видео масштабного пожара в кемеровском ТЦ

Масштабный пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", при котором, по предварительным данным, погибли четверо детей, засняли на видео.

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Происшествия СМИ: четыре человека погибли на пожаре в торговом центре Кемерово

В кадре видно, как от здания идет густой дым, а из оконных проемов показываются языки пламени.

Как сообщает РИА "Новости", МЧС бросило все имеющиеся силы на тушение пожара в торговом центре.

"На тушении пожара задействовано 15 расчетов, более 60 человек личного состава. Ведутся работы по ликвидации пожара, брошены все силы, какие возможно. Из здания ТРЦ спасено 20 человек, всего эвакуировано сто человек", - сообщили в региональном главке экстренного ведомства.

Напомним, по предварительным данным, в результате пожара погибли четверо детей. Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров.