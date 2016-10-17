Командир ополчения Моторола погиб при взрыве в ДНР

Фото: m.nv.ua

Командир подразделений ополчения Арсен Павлов с позывным Моторола погиб в ДНР при взрыве в собственном подъезде, сообщает "Московский комсомолец".

Отметим, что Павлов получил известность среди пользователей интернета по онлайн-трансляциям с мест боев в Донбассе.

Как пишет издание, Моторола погиб в результате теракта. В его подъезде взорвалась самодельная бомба. Кроме него ранения получили и другие жильцы этого дома.