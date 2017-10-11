"Коммерсант" назвал причину, по которой Су-24 разбился в Сирии

Фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился в Сирии 10 октября из-за того, что его системы находились в так называемом невзлетном положении. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные своего источника.

Новости

Происшествия Снимки с места крушения Су-24 в Сирии опубликовали в сети

Источник издания рассказал, что системы бомбардировщика не были переведены во взлетное положение, в частности, не подготовлены к отрыву от взлетной полосы оказались стабилизатор, предкрылки и закрылки.

По мнению собеседника издания, такое могло случиться из-за ошибки экипажа и из-за технической неисправности.

"Например, индикаторы в кабине пилота показали, что самолет готов к взлету, а на деле же стабилизатор, закрылки и предкрылки в режим "взлет" переведены не были", — сказал источник "Коммерсанта".

Самолет разогнался ​до скорости 400 км/ч. Пилоты до последнего пытались поднять его в воздух, но в данной ситуации это было невозможно. В результате он выкатился за пределы взлетной полосы, передняя стойка шасси надломилась, самолет ударился о землю, после чего загорелся и взорвался.

В результате погибли летчики капитан Юрий Медведков и капитан Юрий Копылов. Они были опытными пилотами.