Компенсации семьям погибших при крушении Ту-154 составят 3 млн руб.

Фото: russian.rt.com

Размер страховых компенсаций для гражданских лиц, погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154, составят три миллиона рублей, передает ТАСС.

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Происшествия Приоритетной версией крушения Ту-154 назвали техническую неисправность

По словам главы Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, всем находившимся на борту Ту-154 положены выплаты по два миллиона рублей в рамках Воздушного кодекса.

Еще по одному миллиону рублей положены из средств Фонда социального страхования.

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Напомним, что самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря. На борту самолета, по последним данным находилось 92 человека, включая журналистов и артистов, летевших в Сирию на авиабазу Хмеймим.

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По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Рассматриваются разные версии случившегося. Приоритетной версией СМИ называют техническую неисправность.

