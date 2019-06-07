Конкурсного управляющего в Барнауле подозревают в коммерческом подкупе

Барнаульского конкурсного управляющего подозревают в коммерческом подкупе, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчина с 2016 по 2017 год выполнял управленческие функции при конкурсном производстве на одном из предприятий краевой столицы.

По версии следствия, в этот период он получил от предпринимателя в общей сложности 760 тысяч рублей за выполнение незаконных действий в его интересах.

В отношении него следственные органы возбудили уголовное дело по п.п. "в" и "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в крупном размере").

Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи ведут сбор и закрепление доказательств вины подозреваемого.