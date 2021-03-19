Кот залез в распределительный щиток и лишил жильцов московской многоэтажки интернета

Кот залез в распределительный щит в одной московских многоэтажек. Чтобы животное не пострадало от удара током, жильцы отключили щиток и временно остались без интернета и кабельного телевидения.

Как пишет Telegram-канал Baza, хозяина кота искали несколько дней по объявлению, однако за беглецом никто не приходил. Жители дома попытались вытащить его, но он громко орал и отказывался вылезать из кабельной западни.

Чтобы спасти животное, жильцы вызвали спасателей, которым удалось вызволить кота. После сотрудники МЧС прошли с ним по квартирам и нашли хозяина – им оказался один из жителей соседнего подъезда.