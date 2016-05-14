Крупное ДТП в Крыму с участием КамАЗа унесло жизни шести человек

Фото: ДПЧС РО

Четыре взрослых и два ребенка погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком под Алуштой в Крыму вечером в пятницу, 13 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканскую ГИБДД.

ДТП произошло в пятницу на 707-м километре автодороги Симферополь-Алушта-Ялта: столкнулись "КамАЗ" и легковая Daewoo Lanos. Предварительно сообщалось о пяти жертвах аварии.

"Погибли шесть человек, все пассажиры Daewoo Lanos, в том числе двое детей 2010 и 2012 года рождения", — уточнили агентству в пресс-службе.

По данным полиции, грузовик выехал на "встречку", где врезался в легковой автомобиль. ДТП произошло в 19:40 рядом с поселком Виноградное под Алуштой.