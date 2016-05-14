Крупное ДТП в Крыму с участием КамАЗа унесло жизни шести человек
В полиции сообщают, что грузовик выехал на полосу встречного движения и врезался там в легковушку
Фото: ДПЧС РО
Четыре взрослых и два ребенка погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком под Алуштой в Крыму вечером в пятницу, 13 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканскую ГИБДД.
ДТП произошло в пятницу на 707-м километре автодороги Симферополь-Алушта-Ялта: столкнулись "КамАЗ" и легковая Daewoo Lanos. Предварительно сообщалось о пяти жертвах аварии.
"Погибли шесть человек, все пассажиры Daewoo Lanos, в том числе двое детей 2010 и 2012 года рождения", — уточнили агентству в пресс-службе.
По данным полиции, грузовик выехал на "встречку", где врезался в легковой автомобиль. ДТП произошло в 19:40 рядом с поселком Виноградное под Алуштой.