Крупные теракты предотвратили в четырех городах России

С начала 2019 года российские спецслужбы предотвратили теракты в четырех городах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом сообщает РИА "Новости".

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По его словам, террористы планировали массовое убийство жителей Владимира, Воронежа, Тамбова и Тулы.

Патрушев уточнил, что в текущем году установлено 152 человека, причастных к террористической деятельности.

Он напомнил о том, что по сей день в РФ 11% мест массового пребывания людей не проходили обследование на защищенность от угрозы терроризма, а 22% – не получили паспорта безопасности.