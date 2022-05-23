Крупный лесной пожар тушат более 60 человек в Алтайском крае

Крупный пожар, возникший из-за грозы, тушат в 130-м квартале Максинского участкового лесничества Волчихинского лесничества в Алтайском крае, передают в региональном Минприроды.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 22 мая в 15:39. Спустя 10 часов борьбы пламя удалось локализовать.

«В настоящее время идёт тушение огня внутри кольца: работают 62 человека и 19 единиц техники», — подчеркнули в ведомстве.

На ликвидацию пожара в самый разгар были стянуты значительные силы и средства краевых автономных учреждений «Алтайлес» и «Боровлянский лесхоз», арендаторов и сил МЧС. В тушении участвовало 120 человек личного состава лесной пожарной охраны и 39 спасателей, 35 пожарных и 12 легковых автомобилей, три автобуса и семь тракторов.



От огня в общей сложности пострадало 21,8 га гослесфонда, добавили в Минприроды.

Ранее в барнаульском садоводстве «Алтай» случился крупный пожар, который тушили 36 человек.