Крупный пожар произошел в частном секторе Барнаула

Крупный пожар в частном доме произошел в Барнауле. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, площадь возгорания в строении на улице Георгия Исакова составляет около 150 квадратных метров.

Отмечается, что люди из дома вышли. На месте работают 32 человека личного состава и семь автоцистерн, а также три звена газодымозащитной службы. Данные о причинах происшествия уточняются.

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Происшествия Гаражи рядом с детской площадкой горели в Рубцовске

Напомним, что накануне в Рубцовске горели гаражи, расположенные рядом с детской площадкой. Место детей на детской площадке, расположенной рядом с очагом возгорания, заняли пожарные. А также вокруг собрались местные зеваки.