Огромное здание ТЦ сгорело в сибирском городе

Крупный пожар случился в торгово-офисном здании на окраине Томска, рассказали в пресс-службе областного главка МЧС.

На пульт диспетчера сообщение о возгорании по улице Мостовой, 32, поступило спасателям 15 мая в 04:31. Полностью пламя потушили почти через четыре часа — в 08:00.

Пройденная огнём площадь составила 2,5 тысячи кв. метров. На месте работали 69 человек и 24 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

Как пишет vtomske.ru, в этом здании работают больше 10 организаций. Огонь охватил только часть объекта, поэтому гостиница и спортивно-гостиничный комплекс от пожара не пострадали.

Напомним, в ночь на 14 мая в Барнауле сгорело деревянное кафе в парке «Эдельвейс». В МЧС вероятной причиной произошедшего называют поджог.