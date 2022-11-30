Крупный пожар произошёл в торговом центре Красноярска

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В Красноярске утром 30 ноября в торговом центре «Взлётка Плаза» произошёл крупный пожар.

Как сообщили в Telegram-канале краевого ГУ МЧС, сведения о загорании кровли и фасада поступили спасателям в 05:57, а в 07:51 пожар локализовали на площади 200 квадратных метров.

На месте работают порядка 60 человек личного состава и 18 единиц техники.

ТАСС пишет, что открытое горение в здании ТЦ уже потушили, однако полной ликвидации пламени ещё нет.