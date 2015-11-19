Крушение поезда во Франции произошло не из-за теракта

Во Франции назвали причину крушения скоростного поезда. Трагедия произошла на следующий день после терактов в Париже.

19 ноября 2015, 17:31

Сход с рельсов поезда на востоке Франции не является терактом. ЧП произошло из-за ошибки машиниста — он поздно применил торможение, сообщает ''РИА Новости''.

Трагедия произошла в субботу, 14 ноября, в городе Эквешем неподалеку от Страсбурга. Испытательный скоростной поезд TGV следовал по некоммерческой линии. Крушение произошло на скорости 243 километра в час.

Всего на борту находилось 50 человек, 11 из них погибли, отмечает новостной портал ''Life News''.

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