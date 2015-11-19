Крушение поезда во Франции произошло не из-за теракта
Во Франции назвали причину крушения скоростного поезда. Трагедия произошла на следующий день после терактов в Париже.
Сход с рельсов поезда на востоке Франции не является терактом. ЧП произошло из-за ошибки машиниста — он поздно применил торможение, сообщает ''РИА Новости''.
Трагедия произошла в субботу, 14 ноября, в городе Эквешем неподалеку от Страсбурга. Испытательный скоростной поезд TGV следовал по некоммерческой линии. Крушение произошло на скорости 243 километра в час.
Всего на борту находилось 50 человек, 11 из них погибли, отмечает новостной портал ''Life News''.
Теракты в Париже. Все материалы сюжета >>>
Déraillement suite - 5 morts d'après un quotidien régional, rame d'essai en feu après un déraillement. #Eckwersheim #Strasbourg— GoodLim.fr (@goodlimfr) 14 ноября 2015
Nouveau blessé évacué pic.twitter.com/wiPlgsiWKJ— Aurélien Poivret (@AurelienPoivret) 14 ноября 2015
Vue aérienne du déraillement d'une rame TGV à Eckwersheim, à l'approche de Strasbourg. Sans doute des blesssés. pic.twitter.com/JUHzQEZZPB— France 3 Alsace (@F3Alsace) 14 ноября 2015
Accident de TGV à Eckwersheim !! pic.twitter.com/N2zBn19BwY— Cmouadelph (@Cmouadelph) 14 ноября 2015