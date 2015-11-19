Крушение поезда во Франции произошло не из-за теракта

Сход с рельсов поезда на востоке Франции не является терактом. ЧП произошло из-за ошибки машиниста — он поздно применил торможение, сообщает ''РИА Новости''.

Трагедия произошла в субботу, 14 ноября, в городе Эквешем неподалеку от Страсбурга. Испытательный скоростной поезд TGV следовал по некоммерческой линии. Крушение произошло на скорости 243 километра в час.

Всего на борту находилось 50 человек, 11 из них погибли, отмечает новостной портал ''Life News''.

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Déraillement suite - 5 morts d'après un quotidien régional, rame d'essai en feu après un déraillement. #Eckwersheim #Strasbourg — GoodLim.fr (@goodlimfr) 14 ноября 2015

Nouveau blessé évacué pic.twitter.com/wiPlgsiWKJ — Aurélien Poivret (@AurelienPoivret) 14 ноября 2015

Vue aérienne du déraillement d'une rame TGV à Eckwersheim, à l'approche de Strasbourg. Sans doute des blesssés. pic.twitter.com/JUHzQEZZPB — France 3 Alsace (@F3Alsace) 14 ноября 2015