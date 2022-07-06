Крымчанин любезно поделился со знакомыми с Алтая рецептом наркотиков, а их поймали полицейские
Уроженцев Алтая приговорили к 17 и 15 годам, а крымчанина теперь ждёт та же участь
6 июля 2022, 17:25, Илья Звягинцев
Житель Крыма отправится в колонию из-за того, что поделился рецептом наркотиков со своими знакомыми. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Мужчина рассказал рецепт создания наркотиков знакомым из Алтайского края, а те, по его рекомендациям, приготовили шесть килограммов запрещённых веществ.
Нарколабораторию раскрыли сотрудники ФСБ.
Уроженцам Алтайского края дали 17 и 15 лет колонии строгого режима. Крымчанина ждёт та же участь.
Его судьбу будет решать Верховный суд республики.
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