Крымчанин любезно поделился со знакомыми с Алтая рецептом наркотиков, а их поймали полицейские

Житель Крыма отправится в колонию из-за того, что поделился рецептом наркотиков со своими знакомыми. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Мужчина рассказал рецепт создания наркотиков знакомым из Алтайского края, а те, по его рекомендациям, приготовили шесть килограммов запрещённых веществ.

Нарколабораторию раскрыли сотрудники ФСБ.

Уроженцам Алтайского края дали 17 и 15 лет колонии строгого режима. Крымчанина ждёт та же участь.

Его судьбу будет решать Верховный суд республики.