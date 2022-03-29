Кузбасского бизнесмена наказали за продажу угля по завышенным ценам на Алтае
Предприниматель поставлял топливо жителям Камня-на-Оби, которые не раз жаловались на превышение допустимой стоимости
29 марта 2022, 07:52
Предпринимателя из Кемеровской области привлекли к административной ответственности за реализацию угля в Алтайском крае по ценам, которые превышают предельно допустимые. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Так, бизнесмен продавал топливо жителям Камня-на-Оби. В конце 2021 года горожане неоднократно жаловались на завышение цены.
После прокурорской проверки кузбасского предпринимателя привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф в размере 50 тысяч рублей.
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