Ларек с шаурмой сгорел в Бийске

Ларёк с шаурмой сгорел в Бийске. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Бийск».

Пожар произошёл в павильоне около ТЦ «Васильевский пассаж». Столб дыма был виден в разных частях города.

По словам свидетелей, павильон сгорел полностью. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что полигон твёрдых бытовых отходов загорелся возле Бийска. Очевидцы рассказывали, что небо и трасса Барнаул — Бийск были окутаны чёрным дымом, а площадь пожара оказалась достаточно большой.