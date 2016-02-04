Ледяная глыба упала на коляску с трехлетним ребенком в Москве

В Москве глыба льда упала на коляску с маленьким ребенком. Малыша госпитализировали с травмами головы. По информации федеральных СМИ, ребенок не пострадал, в больницу он направлен для проверки состояния.

Ранее ИА "Амител" писало, что в подмосковном городе Королев упавшая глыба льда травмировала семилетнюю девочку. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы теменной и височной кости.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

СКР указывает, что должностные лица, располагая информацией о нестабильном температурном режиме, повышении температуры воздуха и зная о наличии на стене школы наледи, не организовали надлежащий контроль за качеством работ по очистке крыши и стен школы.