Легкомоторный самолет потерпел крушение в Великобритании

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Крушение потерпел на севере Великобритании легкомоторный самолет, на борту которого, по предварительным данным, находились два человека.

Как сообщает BBC, авиакатастрофа произошла в графстве Норт-Йоркшир в поле между замком Касл-Ховард и автомагистралью.

По информации полиции, сообщение о крушении поступило около 12:40 по московскому времени.

Ввиду случившегося был перекрыт ряд дорог. Местным жителям рекомендовано воздержаться от посещения зоны близ места катастрофы. На место крушения были направлены спасатели и медики.

Судьба людей, находившихся в самолете, пока не известна. Имеются данные, что воздушное судно пыталось совершить аварийную посадку.