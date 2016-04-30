Легкомоторный самолет потерпел крушение в Великобритании
По имеющимся данным, на борту авиасудна находились два человека
30 апреля 2016, 20:08
Фото: globallookpress.com
Крушение потерпел на севере Великобритании легкомоторный самолет, на борту которого, по предварительным данным, находились два человека.
Как сообщает BBC, авиакатастрофа произошла в графстве Норт-Йоркшир в поле между замком Касл-Ховард и автомагистралью.
По информации полиции, сообщение о крушении поступило около 12:40 по московскому времени.
Ввиду случившегося был перекрыт ряд дорог. Местным жителям рекомендовано воздержаться от посещения зоны близ места катастрофы. На место крушения были направлены спасатели и медики.
Судьба людей, находившихся в самолете, пока не известна. Имеются данные, что воздушное судно пыталось совершить аварийную посадку.
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