Лесной пожар произошел из-за замыкания проводки возле АЗС в Алтайском крае

Пожар случился возле заправки на въезде в Павловск из-за короткого замыкания на ЛЭП. Как сообщает «Инцидент Барнаул», 1 мая около 15:20 искра привела к возгоранию леса в 50 метрах от АЗС «Газпромнефть».

Огонь охватил 0,37 га. В течение часа возгорание было локализовано. Привлекались две пожарные машины, трактор и семь человек специалистов. Всё это — средства арендатора участка Павловского лесничества ООО «Содружество» и местной пожарно-спасательной части № 80. Также огонь помогали тушить сельчане.

Сейчас на месте возгорания продолжают работать специалисты арендатора леса. Они «проливают» участок, чтобы пламя не разгорелось вновь.