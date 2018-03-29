Летел на все светофоры: кемеровчанин рассказал, как пытался спасти близких

Житель Кемерово Игорь Сабадаш рассказал корреспонденту РИА "Новости", как пытался спасти из огня "Зимней вишни" своих близких.

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Происшествия СК: посетители ТЦ в Кемерово жаловались на запах горящей проводки до пожара

В тот день его родные - 23-летняя дочь Алена, трое внуков возрастом от двух до семи лет и 30-летняя сноха Елена - пошли в кинотеатр. Они были в кинозале, когда произошел роковой пожар.

"Я был на Южном (район Кемерово), когда позвонила доча: "Папа, мы горим!" Я за пять минут долетел до "Вишни" — летел, не обращая внимания на светофоры, через трамвайные пути и через перекрестки", — делится мужчина.

Все это время он был на связи с дочкой. Она говорила отцу, что ей очень страшно, что зал уже полон дыма, а они не могут выйти из-за огня. Родственники были рядом с Аленой, в том же зале.

Мужчина ворвался в торговый центр, поднялся на третий этаж, пройти дальше было уже нереально — впереди была завеса дыма. Игорь упал на пол, чтобы ползти под дым, но его поймали за ноги спасатели. "Нельзя туда идти!" – сказали они.

Тогда он спросил, почему туда не идут сами огнеборцы. На что они ответили ему, что у них нет респираторов. В это время разговор с дочерью прервался. "Папа, я тебя люблю!" — были ее последние слова. Судьба родственников до сих пор неизвестна, а тела не опознаны.

Напомним, страшная трагедия произошла в Кемерово 25 марта. При пожаре погибли 64 человека. Из них 41 ребенок.

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