Летевший в Москву «Боинг» подал сигнал ЧС из-за индикатора давления

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Грозного во Москву, вернулся обратно из-за сработавшего датчика разгерметизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

««На рейсе Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тыс. м и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка», — заявили в авиакомпании.

Напомним, что пассажирский Boeing, выполняющий рейс Грозный — Москва, подал сигнал тревоги над Каспийским морем. На некоторое время он пропал с карт Flightradar, после чего вновь начал отображаться уже на обратном курсе.