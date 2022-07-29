Летевший в Москву «Боинг» подал сигнал ЧС из-за индикатора давления
Из-за этого пилоты снизились ниже 3 тысяч метров и вернулись в Грозный
29 июля 2022, 20:59
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Грозного во Москву, вернулся обратно из-за сработавшего датчика разгерметизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
««На рейсе Грозный — Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тыс. м и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка», — заявили в авиакомпании.
Напомним, что пассажирский Boeing, выполняющий рейс Грозный — Москва, подал сигнал тревоги над Каспийским морем. На некоторое время он пропал с карт Flightradar, после чего вновь начал отображаться уже на обратном курсе.
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