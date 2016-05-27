Лихачу на Gelandewagen назначили 200 часов исправительных работ в Москве

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Водитель автомобиля Gelandewagen Абдувахобу Маджидов, который устроил гонки с полицией в Москве в воскресенье, 22 мая, получил 200 часов штрафных работ и лишился прав на управление машиной на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

По словам источника агентства, судья Мирового участка Гагаринского района Москвы признал водителя виновным по двум статьям КоАП РФ: "Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков" и "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством".

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Ранее в четверг, 26 мая, Маджидова арестовали на 15 суток за неповиновение законному распоряжению полицейского. Мужчина признал свою вину, однако заявил, что на это его спровоцировали друзья.

Напомним, 22 мая молодые люди на внедорожнике, который принадлежит сыну вице-президента "Лукойла" Руслану Шамсуарову, устроили гонки на дорогах с полицейскими, при этом они грубо нарушали ПДД. Остановить гонщиков смогли спустя шесть часов. Шамсуаров принес извинения за свое поведение в Facebook.

Ранее начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин потребовал от сотрудников провести доследственную проверку и возбудить по ее результатам уголовное дело о хулиганстве.