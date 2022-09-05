Лиз Трасс станет премьер-министром Великобритании

Новым премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс. Как сообщает РИА Новости, она была избрана лидером правящей Консервативной партии по итогам партийного голосования.

Предположительно, бывший премьер Борис Джонсон передаст свои полномочия в течение завтрашнего дня. В этот день королева примет обоих в шотландском замке Балморал и, вероятно, поручит Трасс сформировать правительство от ее имени.

Напомним, что 7 июля Джонсон заявил о своём уходе в отставку. Формальная причина, по которой Джонсон покинул свою должность — разразившиеся скандалы. Один с шумными вечеринками в период ковидных ограничений, другой — из-за сексуальных домогательств заместителя координатора тори Кристофера Пинчера.

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В ходе своей предвыборной кампании Трасс уже обвиняла США в том, что те недостаточно активно поддерживают Украину в вопросе переговоров с Россией. По ее словам, Великобритания, в свою очередь, делает все возможное, чтобы «на руках у Украины были самые лучшие карты».