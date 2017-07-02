Локомотив поезда Бийск-Новосибирск сошел с рельсов из-за прорыва ливневки
На момент происшествия в поезде находилось более 400 человек. Никто не пострадал
2 июля 2017, 15:27
Локомотив пассажирского поезда сообщением Бийск-Новосибирск сошел с рельсов в городе назначения утром в воскресенье, 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.
ЧП случилось на остановочной платформе Речной вокзал Западно-Сибирской железной дороги. Поезд сошел с рельсов из-за прорыва городской ливневой канализации. Потоки грязи обрушились на рельсы.
В этот момент в вагонах пассажирского поезда находилось более 400 человек. Пострадавших нет. Из-за инцидента были задержаны один пригородный поезд, еще две электрички пропущены другими маршрутами.
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