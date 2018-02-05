Магазин "Мария-Ра" загорелся в Новосибирске
ЧП в Дзержинском районе обошлось без пострадавших
5 февраля 2018, 13:11
Фото: vk.com/act54, видео: НДН.инфо
Сильный пожар произошел утром 5 февраля в магазине алтайской сети "Мария-Ра" в Новосибирске.
ЧП случилось в здании, расположенном на улице Селезнева в Дзержинском районе. Фотографии с места событий уже разошлись по соцсетям.
Согласно предварительным данным, в строении загорелся утеплитель. Огонь охватил наружную стену здания.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал — посетители были эвакуированы.
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