Мальчик погиб в Курской области от взрыва гранаты времен войны

Полицейские проводят проверку по факту взрыва гранаты времен Великой Отечественной войны в Железногорском районе Курской области, в результате которого погиб несовершеннолетний мальчик и еще один пострадал, сообщает "Интерфакс".

По данным регионального МВД, трагедия произошла в поселке Генеральский. Трое мальчиков 9-10 лет играли в овраге и нашли гранату времен войны. Один из ребят взял ее в руки, и граната взорвалась. Девятилетний мальчик был госпитализирован, но скончался в реанимации. Еще один ребенок получил ранения.

Возбуждены два уголовных дела, которые квалифицированы по части 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) и части 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов) УК РФ.