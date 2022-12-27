Маршруты трамваев №7 и №9 изменили в Барнауле из-за повреждения силового кабеля. Обновлено

Остальной электротранспорт продолжает идти без изменений

27 декабря 2022, 20:21, ИА Амител

Фото: amic.ru

Из-за повреждения силового кабеля между тяговыми подстанциями в Барнауле временно изменены маршруты двух трамваев — №7 и №9. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Так, трамвай №7 будет идти по следующим улицам: Депо 3 — улица Малахова- проспект Космонавтов — улица Северо-Западная — далее по маршруту (в прямом и обратном направлении).

Трамвай №9 будет следовать так: улица Попова- проспект Космонавтов — улица Северо-Западная — депо на улице Коммунаров (в прямом и обратном направлении).

Все троллейбусы и трамваи №3, 5, 10 идут без изменений маршрута.

UPD. В пресс-центре мэрии добавили, что на 20:17 движение полностью восстановлено, все трамваи и троллейбусы идут по своим маршрутам.