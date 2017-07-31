Машина влетела в толпу в Лос-Анджелесе, восемь человек пострадали
В полиции заявили, что инцидент является несчастным случаем
31 июля 2017, 11:03
Восемь человек пострадали после того, как автомобиль врезался в толпу людей в Лос-Анджелесе в штате Калифорния США. Об этом пишет РИА Новости.
ЧП случилось днем в воскресенье, 30 июля. Машина врезалась в толпу людей. Одному человеку удалось отскочить. Восемь человек были доставлены в местную больницу. При этом один из пострадавших находится в критическом состоянии.
В полиции утверждают, что это несчастный случай. Водитель машины не покинул место ЧП.
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