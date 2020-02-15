Машинист поезда умер по неизвестной причине во Владимире
Его помощника госпитализировали в больницу
15 февраля 2020, 18:27, Роман Кильмяшкин
Машинист поезда скончался на станции Владимир, а его помощника госпитализировали в больницу, сообщает РЕН ТВ.
Причина гибели мужчины пока остается неизвестной. Следователи Приволжского СУТ СКР по факту случившегося проводят проверку.
Известно, что машинист управлял поездом "Ласточка". Обстоятельства гибели сотрудника РЖД и проблем со здоровьем у его коллеги выясняют следователи.
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