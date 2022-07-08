Машины под землёй, горящий храм и затопленное метро. Последствия мощного шторма в Москве
Из-за сильного ветра в столице падали деревья, а в новостройках стены не выдерживали потоков воды
Фото: телеграм-канал «Новости Москвы»
Мощный шторм ударил по Москве 7 июля. В социальных сетях пользователи поделились фотографиями последствий непогоды.
Во многих районах столицы попадали деревья. Где-то стволы ломало, а местами деревья вырывало вместе с корнями. В одном из дворов из-за упавшего дерева произошёл провал грунта. Припаркованная рядом машина ушла под землю.
Молния ударила в церковь на Большой Ордынке, что привело к возникновению пожара.
Пострадало от проливного дождя и метро. Некоторые станции затопило, а на «зелёной» ветке временно пришлось останавливать движение.
В соцсетях жители одной из московских новостроек рассказали о том, что в их доме стены не выдержали напора воды и пустили её внутрь.
В некоторых районах Москвы выпал крупный град.
Ожидать повторного удара, по прогнозам синоптиков, москвичам не стоит. В ближайшие дни сильных осадков в столице не ожидается.