Машины под землёй, горящий храм и затопленное метро. Последствия мощного шторма в Москве

Фото: телеграм-канал «Новости Москвы»

Мощный шторм ударил по Москве 7 июля. В социальных сетях пользователи поделились фотографиями последствий непогоды.

Во многих районах столицы попадали деревья. Где-то стволы ломало, а местами деревья вырывало вместе с корнями. В одном из дворов из-за упавшего дерева произошёл провал грунта. Припаркованная рядом машина ушла под землю.

Молния ударила в церковь на Большой Ордынке, что привело к возникновению пожара.

Пострадало от проливного дождя и метро. Некоторые станции затопило, а на «зелёной» ветке временно пришлось останавливать движение.

В соцсетях жители одной из московских новостроек рассказали о том, что в их доме стены не выдержали напора воды и пустили её внутрь.

В некоторых районах Москвы выпал крупный град.

Ожидать повторного удара, по прогнозам синоптиков, москвичам не стоит. В ближайшие дни сильных осадков в столице не ожидается.