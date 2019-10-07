Массовая драка произошла у крупного рынка в Новосибирске

7 октября у Хилокского рынка в Новосибирске произошла массовая драка, сообщает "Сиб.фм".

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Очевидцы сообщают, что на месте происшествия находилось около 200 человек, 50 из них задержаны. В драке участвовали не все. Предположительно, причиной конфликта стала ссора двух торговцев.

Работники рынка сообщили о том, что в драке были слышны выстрелы. Они рассказали, что постоянные "разборки" их не удивляют. На рынке регулярно происходят "потасовки" из-за "раздела территории".

Регулировать инцидент, по словам очевидцев, приехали сотрудники ОМОНа. Улицу Малыгина, ведущую к рынку, перекрыли. Сообщается, что некоторых участников драки забирали на скорой.

"Сегодня около 15:00 произошел конфликт между двумя группами лиц. Предположительно, он возник на бытовой почве. По предварительным данным, пострадал один человек. На месте работают сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия", – прокомментировали ситуацию в МВД.