Массовая драка произошла в Москве, три человека пострадали

Фото: pravda-tv.ru

Десять человек принимали участие в массовой драке, произошедшей у станции метро "Рижская" в Москве. Из них три человека получили травмы и теперь находятся в больнице. Об этом пишет "Интерфакс".

Как сообщается, драка произошла в субботу, 11 февраля. По данному факту полиция проводит проверку. Обстоятельства массового конфликта выясняются.

По данным издания, пострадавшие получили различные травмы. ЧП произошло по адресу: проспект Мира, 91.