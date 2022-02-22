Массовое ДТП произошло в Барнауле
В аварии приняли участие по меньшей мере три автомобиля
22 февраля 2022, 18:32, Илья Звягинцев
Массовое ДТП произошло на пересечении улиц Балтийской и Шумакова в Барнауле. Согласно видео, опубликованным в сообществе “Инцидент Барнаул”, участие в аварии приняли по меньшей мере три машины.
Движение по перекрёстку затруднено, собралась пробка. Причины инцидента и наличие пострадавших уточняется.
Напомним, 21 февраля в барнаульском посёлке Лебяжье на улице Центральной легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Мужчина за рулём иномарки отказался от медосвидетельствования.
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