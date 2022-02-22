Массовое ДТП произошло в Барнауле

Массовое ДТП произошло на пересечении улиц Балтийской и Шумакова в Барнауле. Согласно видео, опубликованным в сообществе “Инцидент Барнаул”, участие в аварии приняли по меньшей мере три машины.

Движение по перекрёстку затруднено, собралась пробка. Причины инцидента и наличие пострадавших уточняется.

Напомним, 21 февраля в барнаульском посёлке Лебяжье на улице Центральной легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Мужчина за рулём иномарки отказался от медосвидетельствования.