Массовое ДТП с участием автобуса произошло на Змеиногорском тракте
Очевидцы предполагают, что водитель уснул за рулём, а он грешит на педаль тормоза
4 февраля 2022, 17:05
Массовое ДТП с участием автобуса произошло на Змеиногорском тракте. Об этом рассказали очевидцы в паблике “Инцидент Барнаул”.
Пассажирский автобус на дороге протаранил несколько иномарок. Повреждения получили как минимум три машины, а также сам автобус.
По информации горожан, водитель, который стал виновником ДТП, мог уснуть за рулём. Сам мужчина утверждает, что у него заклинила педаль тормоза.
На месте работают сотрудники полиции, а также врачи и спасатели. Правоохранителям предстоит выяснить, что именно стало причиной массовой аварии.
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