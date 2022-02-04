Массовое ДТП с участием автобуса произошло на Змеиногорском тракте

Очевидцы предполагают, что водитель уснул за рулём, а он грешит на педаль тормоза

4 февраля 2022, 17:05

Массовое ДТП с участием автобуса произошло на Змеиногорском тракте. Об этом рассказали очевидцы в паблике “Инцидент Барнаул”.

Пассажирский автобус на дороге протаранил несколько иномарок. Повреждения получили как минимум три машины, а также сам автобус.

По информации горожан, водитель, который стал виновником ДТП, мог уснуть за рулём. Сам мужчина утверждает, что у него заклинила педаль тормоза.

На месте работают сотрудники полиции, а также врачи и спасатели. Правоохранителям предстоит выяснить, что именно стало причиной массовой аварии.

Водителю

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