Мать четверых детей обвинили в убийстве сожителя в Алтайском крае

Алтайский Следком предъявил обвинение 37-летней жительнице Тальменского района в убийстве своего сожителя. Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 25 февраля 2022 года в своём доме в посёлке Тальменка обвиняемая с сожителем праздновали его день рождения, в ходе которого произошёл конфликт на почве ревности.

В результате мужчина несколько раз ударил сожительницу. Испытывая чувства неприязни, женщина взяла кухонный нож и нанесла им один удар в область сердца потерпевшего, от которого тот скончался на месте происшествия.

В отношении обвиняемой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что женщина воспитывает четверых малолетних детей, младшему из которых четыре года. Следствием ведётся сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.