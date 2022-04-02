Мать «терроризирующего» учеников школьника из барнаульской школы рассказала свое видение ситуации

Мать второклассника из барнаульской школы №114, который по словам родителей других учеников, занимается «терроризмом», рассказала свою версию происходящего. По ее словам, ребенка воспитывает родной отец, который не избивает своего сына, а описание поведения ее ребенка не соответствует действительности.

Напомним, что накануне родители учеников одного из вторых классов пожаловались на мальчика, которого перевели в их класс в ноябре прошлого года. По словам родителей, он ежедневно отравляет жизнь их детям и учителям: может кинуть стул в одноклассника, ударить девочку за то, что его не пускают в женскую раздевалку перед уроком физкультуры, или показать половые органы во время занятий.

«Толк» пообщался с матерью ребенка, которую недавно позвали в ток-шоу на одно из федеральных каналов. Она отказалась от участия, однако свой вариант правды она все же решилась рассказать.

Травля, которая началась в классе, касается не только школьников — в родительском чате словесно подначивают и саму женщину, с которой якобы вымогают деньги. Кроме того, мама мальчика отметила, что обследовала сына у разных специалистов, но ни один из врачей не поставил диагноз, который указывал бы на психическое отклонение.

Тем временем в редакцию продолжают поступать жалобы на мальчика. При этом мама ребенка отказалась давать комментарий на камеру и решила разобраться в сложившейся ситуации через суд.