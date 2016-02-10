Мать в Томске избила до смерти своего сына из-за плохо выученных уроков

28-летняя жительница Томска убила своего семилетнего сына за плохо выполненное домашнее задание. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

Предварительно установлено, что инцидент произошел вечером 7 февраля 2016 года. Мальчик находился дома со своей матерью и выполнял домашнее задание. Увидев ошибки в тетрадке ребенка, женщина пришла в бешенство и стала его жестоко избивать, пока мальчик не потерял сознание, написал в своем Twitter уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов.

После этого женщина пришла в себя, испугалась и вызвала скорую. Поскольку ребенок так и не приходил в себя, его мать, не дожидаясь неотложки, сама привезла мальчика в больницу. Но медики не смогли спасти его и констатировали смерть. "Российская газета" добавляет, что тяжелые травмы, которые получил первоклассник, оказались несовместимы с жизнью.

LifeNews отмечает, что ребенка перед инцидентом два месяца не было в школе.

Когда классный руководитель звонила матери, та отвечала, что ребенок отсутствует то по семейным обстоятельствам, то болеет. При этом мать и раньше била ребенка, но глаза на это закрывали, пишет информационный портал.

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Прокуратура начала проверку в отношении органов опеки и попечительства, ПДН и образования территории, на которой проживала семья. В результате станет известно, как тщательно специалисты контролировали жизнь и здоровье погибшего мальчика. Известно, что 28-летняя женщина разведена и воспитывала сына одна.

В пресс-службе следственного управления подчеркивают, что она на допросе дала признательные показания. Решается вопрос о заключении женщины под стражу. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего: произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и назначены различные судебные экспертизы.

Фото: goviralize.com