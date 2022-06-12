Майский пожар вновь разгорелся в лесах Республики Алтай

В лесах Улаганского района Республики Алтай разгорелся лесной пожар на вершине горы. Огонь полыхает в том месте, где уже начиналось возгорание в мае.

В региональном главке МЧС рассказали, что на данный момент у спасателей нет возможности начать тушение. Главная проблема заключается в высоком риске для личного состава.

«Пожар возник на крутом склоне, где отмечается падение камней и деревьев. При выходе огня на гребень горы будет направлена группа тушения, с нижней стороны окарауливает Автономное учреждение Республики Алтай «Улаган лес», — сказано в сообщении спасателей.

На данный момент площадь пожара составляет 3 га. Угрозы для населённых пунктов нет.