МЧС: экстренное предупреждение объявлено на Дальнем Востоке из-за циклона

Экстренное предупреждение о возможном возникновении ЧС объявлено на всем юге российского Дальнего Востока — в Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях. Об этом пишет РИА "Новости".

"В связи с выходом циклона с территории Восточной Монголии и КНР 5-6 марта на территории южных и восточных районах Амурской и Еврейской автономной областей, южных и центральных районов Хабаровского края, Приморского края, 6-8 марта на территории Сахалинской области, ожидаются осадки, местами сильные, в южных районах в виде мокрого снега, дождя. На дорогах прогнозируется формирование снежного наката, гололедные явления", — говорится в сообщении.

В эти дни в регионе ожидают возникновение ЧС до межмуниципального характера. Также 5 и 6 марта возможно увеличение числа ДТП, в том числе на федеральных трассах, и затруднения движения автотранспорта, повышается вероятность возникновения дорожных пробок. Возможны нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, обрывы линий электропередач и связи, нарушения в работе аэропортов.





