Медиков проверят на халатность из-за смерти Юрия Шатунова

Медиков проверят на халатность из-за смерти российского певца и экс-участника группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что сотрудникам скорой помощи может грозить до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. По словам источника телеканала, этим вопросом займутся «соответствующие органы».

«Особенно их заинтересовала информация о том, что в диспетчерской фактически отказали в вызове скорой после звонка друзей Шатунова. Кроме того, на записи видно и другие нарушения. Например, вызывает вопросы то, что скорая забрала пациента с обширным инфарктом только почти через полчаса», — сказал собеседника телеканала.

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Напомним, что солист группы «Ласковый май» Юра Шатунов скончался 23 июня на 48-м году жизни после обширного инфаркта.

Шатунову стало плохо, когда он отдыхал с друзьями. Мужчины решили отвезти его в поликлинику, а оттуда артиста собирались доставить в больницу. В машине скорой помощи его сердце остановилось. В первый раз врачи смогли запустить его снова, но во второй раз спасти жизнь певцу им не удалось.