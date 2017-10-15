Медведь сбежал из частного зоопарка в Воронеже и убил пенсионера

Полицейские застрелили медведя, который сбежал из частного зоопарка в Воронежской области и напал на двух человек, сообщает "Российская газета".

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После побега зверь успел напасть на двух человек. От его нападения погиб 84-летний мужчина, а 49-летний хозяин зоопарка в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Из-за угрозы жизни и здоровью других граждан полицейский в соответствии с Федеральным законом "О полиции" применил табельное оружие для обезвреживания опасного животного.

Известно, что медведь сбежал утром в воскресенье, 15 октября, из своего вольера и стал бегать по соседским огородам. Зверь напал на жившего по соседству пенсионера. Хозяин попытался загнать медведя в вольер, но получил травмы.