Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке
Второму человеку удалось выжить
22 октября 2019, 08:18, Илья Звягинцев
На Камчатке медведь напал на сотрудника гидрографической службы Тихоокеанского флота, сообщает ТАСС.
"19 октября при проведении технических работ на маяке в бухте Русская на полуострове Камчатка двое гражданских сотрудников района гидрографической службы Тихоокеанского флота подверглись нападению медведя. В результате несчастного случая один из гидрографов погиб на месте", – рассказали в пресс-службе флота.
Второму сотруднику удалось выжить. На малом ракетном корабле он был отправлен в госпиталь Петропавловска-Камчатского с многочисленными травмами. Жизни мужчины ничего не угрожает.
Нападавшего медведя застрелили военные.
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