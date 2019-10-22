Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке

Второму человеку удалось выжить

22 октября 2019, 08:18, Илья Звягинцев

На Камчатке медведь напал на сотрудника гидрографической службы Тихоокеанского флота, сообщает ТАСС

"19 октября при проведении технических работ на маяке в бухте Русская на полуострове Камчатка двое гражданских сотрудников района гидрографической службы Тихоокеанского флота подверглись нападению медведя. В результате несчастного случая один из гидрографов погиб на месте", – рассказали в пресс-службе флота.

Второму сотруднику удалось выжить. На малом ракетном корабле он был отправлен в госпиталь Петропавловска-Камчатского с многочисленными травмами. Жизни мужчины ничего не угрожает. 

Нападавшего медведя застрелили военные. 

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