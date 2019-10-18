Медведица напала на рыбаков в нескольких километрах от райцентра

Двое рыбаков выжили после нападения медведицы на Курильских островах, сообщает РИА "Новости". Инцидент произошел на острове Кунашир всего в нескольких километрах от райцентра – Южно-Курильска.

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Прочее Жители Алтайского края обнаружили медведя рядом с населенным пунктом

Агрессивный зверь, видимо, решил, что мужчины угрожают детенышам, которые находились рядом с ним, и набросился на людей.

Им удалось добраться до машины и уехать из опасного места, но рыбаки получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу. Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Отметим, что медвежьи следы часто видят рядом с селами в Алтайском крае. В середине октября их заметили в Тальменском районе, в 700 метрах от села Анисимово. А 15 октября один из жителей села Хабары увидел в лесополосе животное, похожее на медведя.

Также замечены кабаны, от четырех до шести голов, на территории Бобровского лесничества. Случаев нападения диких животных на людей в регионе не зафиксировано.

Специалисты связали миграцию зверей, в том числе волков, кабанов, медведей и рысей, с масштабными лесными пожарами на территории Красноярского края.