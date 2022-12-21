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Mercedes и внедорожник столкнулись на перекрёстке в Барнауле

В результате удара оба автомобиля получили серьёзные повреждения

21 декабря 2022, 09:21, Илья Звягинцев

Фото: «В курсе 22»

Жёсткая авария произошла на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Интернациональной в Барнауле ночью. Об этом рассказали очевидцы в паблике «В курсе 22».

«Со слов очевидцев, водитель на Prado не уступил, начав манёвр поворота, оказался на встречной полосе поперек Mercedes, едущего по главной на зелёный свет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после столкновения внедорожник врезался в придорожный столб.

По предварительным данным, несмотря на серьёзные повреждения у автомобилей, пострадавших нет.

Комментарии 9

  • Ох уж эти заголовки. Ждем новости "седан и тойота", "универсал и ниссан", "микроавтобус и иномарка"
    21 декабря, Гость   Ответить
  • водитель на Prado не уступил, начав манёвр поворота, оказался на встречной полосе поперек Mercedes, едущего по главной на зелёный свет. после столкновения внедорожник врезался в придорожный столб. если это так, то у Прадо должны быть разворочены оба бока, а тут только 1 - правый. куда ему въехал Мерс?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, "микроавтобус и иномарка" --- Такие заголовки уже были, а вот "КамАЗ" и "грузовик", вот это сильно будет)))))))))))
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, куда ему въехал Мерс? --- Мерин в правый бок въехал, а Прадик в столб уже мордой уперся.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Что, вообще, ВНЕДОРОЖНИК делал на дороге ?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • какие у нас дороги такие и ВНЕ дорожники
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ВНЕДОРОЖНИК делал на дороге ? --- Может пытался съехать, чтобы ВНЕ ДОРОГИ прокатиться?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Один опытный водитель думал, что проскочит, а второй - еще опытней - у него фиг проскочишь :) оба очень круты:)
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Что, вообще, ВНЕДОРОЖНИК делал на дороге ? ------- логично, внедорожники должны ездить вне дорог, по тротуарам, газонам. Вылез туда куда ему не надо и получил проблемы
    21 декабря, Гость   Ответить
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