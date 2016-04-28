Мертвого мужчину нашли в штаб-квартире Apple в Калифорнии

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Труп нашли в штаб-квартире Apple в калифорнийском городе Купертино, полиция еще не установила личность погибшего, сообщает Lenta.ru.

Известно, что тело нашли в одном из конференц-залов компании. Сотрудники, нашедшие труп, вызвали полицию и рассказали о возможном самоубийстве. Руководство Apple пока никак не прокомментировало инцидент. Также неизвестно, является ли мужчина сотрудником компании.

Расположенный в Купертино кампус Apple был построен в 1993 году и вмещает более 10 тысяч сотрудников. В 2013 году корпорация начала строительство нового кампуса площадью 260 тысяч квадратных метров. Определяющую роль в проектировании дизайна зданий сыграл основатель компании Стив Джобс.